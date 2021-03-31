6 أطعمة تزيد الشعور بالجوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى العديد من الأمراض التي تشمل السمنة والسكري وآلام المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي، وقد تتسبب بعض الأطعمة بالجوع عقب ساعات قليلة من تناولها بسبب مكوناتها التي يستهلكها الجسم بسرعة أو التي تعطي شعورا زائفا بالامتلاء، وخصوصا تلك التي تحوي على المحليات الصناعية ومنها، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز:

1- الأرز الأبيض

يعمل الأرز الأبيض على زيادة نسبة السكر في الدم ولكنها تنخفض سريعًا، وبالتالي يكون هناك شعور بالجوع بعد تناوله بفترة قصيرة.

2- الخبز الأبيض

يمنح الخبز الأبيض قيمة غذائية قليلة، لأنه مصنوع من الدقيق الأبيض والدهون التي تعطي المزيد من السعرات الحرارية مع شعور أقل بالشبع.

3- المعكرونة البيضاء

تفتقر المعكرونة البيضاء إلى الألياف ولهذا لا تكون وجبة مشبعة. كما أنها تعتبر مصدرًا مركّزًا للكربوهيدرات، التي تسهم في رفع نسبة السكر في الدم، ثم تنخفض بشدة بعد فترة وجيزة.

4- الحبوب المحلاة

تؤدي الحبوب، التي تحتوي على مواد تحلية صناعية، إلى زيادة نسبة السكر في الدم وعندما تنخفض بشكل سريع يشعر الشخص بالجوع على نحو أسرع.

5- البطاطس مقلية

يمكن اختيار البطاطس المسلوقة أو المشويةلغناها بالكثير من الفوائد على عكس البطاطس المقلية.

6- الأطعمة المُصنعة

تحتوي الكثير من الأطعمة المُصنعة على غلوتامات أحادية الصوديوم MSG وهي مُحسِّن للنكهة موجود في اللحوم المصنعة والحساء. أشارت بعض الدراسات إلى أن مادة MSG يمكن أن تعمل كفاتح للشهية.