تفاصيل تصريح السفر الرقمي من "إياتا".. وأبرز مميزاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد تصريح السفر الرقمي ضرورة مع استمرار جائحة كوفيد-19 لتسهيل إجراءات السفر وفقا لما جاء في موقع "سي إن إن.

وتصريح السفر الرقمي عبارة عن تطبيق محمول متوفر على آي فون وأندرويد يساعد المسافرين على إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان بشكل يتماشى مع أي متطلبات حكومية تتعلق باختبارات "كوفيد-19"، أو معلومات التطعيم، وفقاً لبيان صحفي نشره موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الرسمي.

وسيكون تصريح سفر "إياتا" حلاً يمكن للمسافرين والحكومات الوثوق به، ومصمم مع وضع أمن البيانات، والراحة، والتثبت "كأولويات قصوى".

أبرز مميزاته بحسب إياتا:

1- منح المسافرين السيطرة على معلوماتهم الشخصية لتوفير حماية بيانات عالية المستوى، وخصوصية البيانات. ويخزن تصريح السفر الخاص بيانات مشفرة تتضمن اختبارات تم التحقق منها أو نتائج التطعيم على الجهاز المحمول الخاص بالمسافر.

2- معايير عالمية معترف بها من قبل الحكومات لضمان التثبت من الهوية، والمعلومات المتعلقة بالاختبارات والتطعيم. وسيُستخدم جواز سفر إلكتروني صادر عن جهة حكومية للتحقق من هوية المستخدم.

3- تعزيز الراحة والسلامة الحيوية من خلال دمج عمليات السفر دون تلامس من مرحلة تسجيل الوصول، إلى الصعود على متن الطائرة.

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