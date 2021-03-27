"غوغل" يحتفل بأول طبيبة في تونس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفل محرك البحث غوغل، بذكرى ميلاد الطبيب التونسية توحيدة بن الشيخ، والتي وصفت بطبيبة الفقراء.

وقام غوغل بتغيير شعاره إلى صورتها، احتفالا بيوم 27 مارس، والذي يصادف ذكرى ميلادها.

ويأتي احتفاء غوغل لما يمثله تاريخ اليوم 27 مارس الذي شهد مبادرة البنك المركزي التونسي من طرح عملة ورقية تحمل صورة توحيدة بن الشيخ.

وتعد الطبيبة التونسية واحدة من النساء اللواتي غيرن شكل حياة النساء في تونس والوطن العربي بالكامل.

وذكرت "غوغل" أن الدكتورة توحيدة بن الشيخ، أول امراة تمارس مهنة الطب في تونس وفي المغرب العربي، وأنشأت أول مجلة تونسية نسائية وكانت اسمها "ليلى".

وولدت الدكتورة توحيدة في 2 يناير عام 1909 وتوفيت بتونس العاصمة، عن عمر يناهز 101 سنة، في 06 ديسمبر 2010.

ومن إنجازاتها المهنية الأساسية هي تشجيعها على استخدام وسائل منع الحمل، حيث قامت بحملات لتأييد الاجهاض مع تأسيس أول عيادة صحية للمرأة وتنظيم الاسرة في تونس.

وكان تخصصها في أمراض النساء جعلها رائدة في تونس خاصة بعد شهرة العيادة النسائية الخاصة بها، خاصة أن تونس كانت مستعمرة فرنسية في ذلك الوقت.