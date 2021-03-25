لجوء عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي بالبحر الأحمر

المصدر: الرياض - د ب أ

لجأت عشرات الدلافين إلى شاطئ سعودي يُطل على البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح لأربعاء بسبب تقلبات جوية تضرب المنطقة.

وفوجئ رواد شاطئ في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك في أقصى شمال المملكة، بنحو 40 من الدلافين هاربة من البحر، بالتزامن مع موجات مد قوية تسببت بها الرياح والأمواج البحرية،حسب ما نشرته الصحف السعودية الإلكترونية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من المكان، الدلافين على الشاطئ الضحل، وقد ابتعد بعضها عن المياه تمامًا، ما تسبب بنفوق 7 منها،وفقا لما ذكره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي أوضح أن فريقا تابعا له اقتاد الدلافين المتبقية إلى منطقة آمنة لاستعادة نشاطها وقدرتها على العودة إلى البحر.