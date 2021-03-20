قتلت زوجته انتقاما لعلاقة فاشلة كلفتها قتل زوجها بمصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قادت ملابسات مقتل سيدة في منطقة الجيزة بمصر ، منذ يومين، أجهزة الأمن لكشف مقتل شيف على يد زوجته في شهر مايو الماضي، وتبين من التحريات أن خادمة تخلصت من زوجها بمساعدة زوج صديقتها للارتباط به إلا أنه تخلى عنها، فقامت بقتل زوجته والتخلص من الجثة بإلقائها بجوار الطريق الدائري، انتقاما منه، ألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي التفاصيل فقد تلقى قسم الطالبية بلاغا بالعثور على جثة سيدة مجهولة خلف السور الجانبي للطريق الدائري دائرة القسم وبحوزتها حقيبة يد بداخلها هاتفها المحمول، وفـي وقت لاحق حضر عامل بشركة كاوتشوك، 41 سنة، مقيم بدائرة قسم العمرانية، وقرر أن المتوفية زوجته، 38 سنة، وأضاف بتلقيه اتصالا هاتفيا أخبره المتصل بوفاتها.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، 31 سنة، خادمة، مقيمة بدائرة قسم الطالبية .

وبمواجهتها اعترفت بقتلها المجني عليها وقررت أنهما كانتا تعملان خادمات وارتبطتا بعلاقة صداقة شملت زوجيهما منذ 5 سنوات وخلال تلك الفترة ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها استمرت 4 سنوات والعام الماضي اتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا.

وأضافت المتهمة أنها فـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها فـي غضون شهر مايو 2020 بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها، 57 سنة، "شيف، مقيم بذات عنوانها" فـي مشروب أدى إلى وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية، وعقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما، إلا أنه كان يماطلها بزعم اختيار وقت مناسب فاستشعرت بتخليه عن تنفيذ اتفاقهما وعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته، حيث اتصلت بها من رقم جديد وانتحلت اسما آخر واستدرجتها لشقتها غير المعلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها.

وبتاريخ الحادث في 16 الجاري توجهت المجني عليها إلى الشقة وما إن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام (حجر إنترلوك) أعدته مسبقا حتى فارقت الحياة ثم تخلصت من الحجر بإلقائه بأحد مقالب القمامة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسائق تاكسي على حملها بادعاء سفرها لبلدتها بالمنيا حتى وصلت لمكان العثور وانتظرت حلول الظلام وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.

تم ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته اعترف، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.