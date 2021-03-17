جزائرية تتزوج من حفيد نابليون بونابرت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تزوجت الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي، من حفيد الأمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، لتكتسب بهذا لقب الأميرة، وذلك بعد قصة حب بينهما على عكس مجرى التاريخ العدائي بين أصولهما.

ونقل برنامج "بي بي سي تريندينغ"، عن بريكي، قولها إن "الزواج سيساعد في تحسين العلاقة بين الجزائر وفرنسا".

وأضافت أن "الحب الذي جمعها مع حفيد نابليون، هي حياتها الشخصية، قبل أن تكون بين بلدين".

ووفقا لـ"بي بي سي"، فإن ياسمين بريكي، جزائرية الأصل وبالتحديد من ولاية عنابة، وانتقلت إلى فرنسا سنة 2004، من أجل إكمال دراستها وتعرف بنشاطها في المجال الثقافي واهتمامها بتأليف كتب للأطفال.

وعقد الأمير يواكيم تشارلز نابليون قرانه على ياسمين لورين بريكي، بتاريخ 5 آمارس الماضي، الذي يصادف الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون الأول، وفق بيان صحفي للعائلة.