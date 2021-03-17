واتس أب يقطع خدمته عن بعض هواتف آبل القديمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال موقع "وا بيتا إنفو" المختص بأخبار واتس اب، فإن التطبيق الشهير الذي يستخدمه ملياري شخص حول العالم، سيعزل مستخدمي هواتف أبل القديمة مستقبلا.

ويقول الموقع إن تحديث واتس اب الجديد سيمنع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو أس 9" أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.

ولن يشكل هذا الأمر مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل "آي أو أس 10"، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 أس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتس اب.

ولا يزال سكان دول عدة في العالم يعتمدون على هواتف آيفون القديمة بشكل كبير، بسبب انخفاض الدخل في تلك الدول، وسهولة اقتناء الهواتف المستعملة.

وأطلقت شركة آبل نظام تشغيل آي أو أس 10 في سبتمبر الماضي، وهو النظام الذي تستطيع أغلب هواتف الشركة الحديثة تحميله واستخدامه.

ووفقا للموقع، تسعى شركة واتس اب أن تكون تحديثات التطبيق الجديدة مطابقة لنظام التشغيل على الهواتف التي تستخدم التطبيق، لذلك فهي تعتزم قطع عملها مع الهواتف القديمة.