البحث عن متهم بالقتل في الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بدأت شرطة نيويورك عملية بحث واسعة النطاق عن متهم بالقتل أُطلق سراحه عن طريق الخطأ في وقت سابق من السجن.

وأطلقت سلطات السجن في ريكرز أيلاند سراح، كريستوفر باغ، البالغ من العمر 26 عاما بسبب خطأ إداري.

ووجه الادعاء في الولاية الاتهام لباغ بخصوص جريمة قتل بإطلاق الرصاص على رجل عام 2018 في نيو يورك.

ووزعت السلطات صورة للمتهم على نطاق واسع، مطالبة من يتعرف عليه بعدم الاقتراب منه وإبلاغ الشرطة بشكل عاجل.

وقال بيتر ثورن نائب مدير العلاقات العامة بالشرطة لشبكة سي بي إس "نحن على علم بما جرى وسوف نبدأ تحقيقا موسعا لاكتشاف التفاصيل".