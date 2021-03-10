أسباب انتفاخ المعدة وطرق الوقاية منها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنجم غازات المعدة عن تناول أطعمة تسد الجهاز الهضمي، ومع عدم وجود لتصريفها، تؤدي الغازات إلى تمدد المعدة، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات مؤلمة.

وتعود مشكلة الانتفاخ بشكل رئيسي إلى مشكلة في الأعصاب والعضلات التي تتحكم بإفراغ المعدة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتشمل أعراض انتفاخ المعدة: الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة كبيرة عند تناول الطعام، الشعور بالغثيان والقيء، فقدان الشهية، خسارة الوزن، ألم في البطن وحرقة في المعدة.

ويمكن معالجة انتفاخ المعدة الناجم عن النظام الغذائي عبر تناول أدوية خاصة بتلك المشكلة يقترحها الطبيب.

وينبه المختصون إلى ضرورة التعامل مع الأطعمة التي تسبب الغازات بحذر، دون إلغائها نهائيا من نظامنا الغذائي، وتشمل كلا من الملفوف والبروكلي، والفواكه المجففة، والبقوليات، وبعض البذور مثل دوار الشمس، ومنتجات الألبان.

ومن بين النصائح التي تساعدنا على تناول هذه الفئة من الأغذية، زيادة كمية أكلها تدريجيا لتعتاد المعدة عليها، بالإضافة إلى نقع البقوليات قبل طهوها لتقليل الغازات، وتجنب المحليات الصناعية قدر المستطاع، هذا إلى جانب تناول الفحم النشط الذي يخفف من نوبة الانتفاخ بسرعة.