راكب يعتدي على مضيفة طيران في بلغاريا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هبطت طائرة اضطرارياً في مطار صوفيا نحو الساعة الـ3 مساء بتوقيت غرينتش، يوم الجمعة، والتي كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، بسبب اعتداء أحد ركاب الطائرة على المضيفة، وذلك كما ذكرت صحيفة "هندس تايم".

وأضافت الصحيفة أن راكباً هندياً بدأ يتصرف بشكل عدواني بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "أير فرانس"، حيث تشاجر مع ركاب آخرين واعتدى على مضيفة طيران.

ودفع السلوك العدواني للراكب، قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطراريا في صوفيا.

ونُقل الرجل من الطائرة ووجهت له تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وسيواجه في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

واستأنفت الطائرة رحلتها إلى نيودلهي.