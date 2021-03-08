تحذير من تطبيق يسرق البيانات والصور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذرت مجلة "فوربس" الأميركية من تطبيقات "في بي إن"، خاصة المجانية منها، وتطبيق "سوبر في بي إن" على وجه التحديد، بسبب إخفائه برامج تجسس خبيثة، وتورطه في خرق بيانات ملايين المستخدمين.

وقالت الشركة المسؤولة عن تطبيق "في بي إن برو"، إن "أكثر من 105 ملايين شخص قد تُسرق تفاصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ويتم بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت وتسجيل محادثاتهم الخاصة" بسبب تلك التطبيقات، لافتة إلى أنها "تسمح للقراصنة باعتراض الاتصالات بين المستخدم والمزود، وحتى إعادة توجيه المستخدمين إلى خادم متسلل ضار".

وتم تحميل تطبيق تطبيق "سوبر في بي إن" أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن.

وتهدف تطبيقات "VPN"، الممنوعة في دول عدة، إلى إنشاء "ممر" بين جهازك والإنترنت، وتوجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خادم لإخفاء موقعك ونشاطك على الإنترنت، وأصبحت هذه التطبيقات أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.