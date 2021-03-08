"يوم المرأة العالمي" يتصدر "تويتر".. ومغردون رجال: "أنتن مصدر القوة والعطاء والدعم"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #يوم_المرأة_العالمي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغتين العربية والانكليزية، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

وشارك الوسم مئات المغردين، من النساء والرجال، احتفالا بهذه المناسبة، وتعبيرا عن أهمية دور المرأة في المجتمع على مختلف الأصعدة.

وهنأ مغردون من الرجال المرأة في يومها، مشيرين إلى أنها المصدر الدائم للقوة، والعطاء، والدعم، فقال أحدهم: "كل عام وأنتن بخير يا نساء العالم.. .كل عام وأنتن مصدر القوة والدعم والعطاء الدائم أينما كنتن وأينما حللتن".

وقال آخر: "كونكِ امرأة، عليكِ أن تعلمي أنكِ جنة، أنكِ نصف الحياة، و قطرةُ غَيثٍ لأرضٍ قاحلة، وأنك مصدر القوة والعطاء لكل رجل.. كل عام وأنتن بخير".

كما عايد مغردون، المرأة الأم والزوجة والبنات، برسالة حب وود، فقال أحدهم: "أمي.. زوجتي.. بناتي وأميراتي.. نساء بلادي.. نساء الأرض قاطبة.. تحية حب وود اليكن بيومكن العالمي الذي اتمنى ان يعاد عليكن بالخير الوفير".

ووصف مغردون المرأة بأنها هدية ونعمة من الله في حياة الرجل، فقال أحدهم: "المرأة أجمل وأنقى هدية في حياة الرجل.. المرأة كوكب يستنير به الرجل.. ومن غيرها يبيت الرجل في الظلام.. تحيه وتقدير لكن يأجمل وأرقى ما على الأرض".

من جانبهن، شاركت مغردات الوسم، مع عبارات تحفيزية للمرأة، دعما لها في مختلف بقاع الأرض، على اختلاف الشكل واللون والعمل، فقالت إحداهن: "مهما كانت جنسيتكِ، لونكِ، وظيفتكِ، افكاركِ، ميولكِ و طموحاتكِ تذكري فقط بأن وجودكِ مهم وبأنكِ تستحقين ان تحصلي على كل ما هو ثمين في الحياة".

وقالت أخرى: "كل عام وأنتن بخير في يومكن العالمي.. لا تدعي اي قيود مجتمعية أو محيطية تحدد قيمتكِ و دوركِ في هذه الحياة.. فأنت الحياة بأكملها".

كما عبرت مغردات عن فخرهن بالمكانة التي وصلت لها المرأة حول العالم، فقالت إحداهن: "نتفخر ونعتز بالمكانة التي وصلت لها المرأة اليوم حول العالم.. يومكن سعيد وسنواتكن عامرة بالانجازات والرضا".

ولم ينس المغردون النساء اللواتي شاركن في التصدي لجائحة كورونا، فشكروهن على دورهن الكبير والمجهود المبذول منذ بدء انتشاء الفيروس وحتى اليوم، فقال أحدهم: "في يوم المرأة العالمي.. نرفع القبعات لجميع السيدات اللواتي كن في مواجهة جائحة كورونا.. لكل أنثى.. ضحت وتعبت وربت وحققت نجاحها بأيديها.. لكل ام واخت وصديقة".