عراقي يقتل رضيعته ويدس السم لزوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم شاب عراقي على ارتكاب جريمة مروعة بحق عائلته راح ضحيتها ابنته وزوجته

وكشفت وزارة الداخلية في العراق عبر حسابها في"فيسبوك"، شرطة بابل ألقت القبض على أب بعد قتله طفلته الرضيعة وأمها، وسط الحلة.

وأوضح البيان أن "الأب قام بقتل طفلته ذات التسعة أشهر خنقا، ثم دس السم لزوجته"، مرجعا قيامه بجريمته لـ"أسباب مادية".

وفي التفاصيل، فإن بلاغا ورد إلى وزارة الداخلية يفيد بوجود جثة شابة متزوجة، تبلغ من العمر 21 عاما، داخل أحد المستشفيات في الحلة، وسط شبهات بموتها جراء تناول السم.

وإثر تحريات أمنية حامت الشكوك حول زوجها، فتم إلقاء القبض عليه.

وأقرّ الزوج في التحقيقات بقتله زوجته ورضيعته، حيث قال إنه قام بخنق طفلته الرضيعة ثم دفن جثتها في منطقة زراعية قرب أحد المزارات؛ كونها دون أوراق ثبوتية،

وبعدها قام بوضع السم لزوجته في علبة مشروب "بيبسي"، لإخفاء الجريمة التي علمت زوجته بها، قبل أن تفارق الحياة في المستشفى.

وادعى المتهم إقدامه على جريمته بسبب ظروفه المادية.