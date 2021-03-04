يهدي حبيبته "جزيرة " فتحطم قلبه بالرفض

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنفق شاب صيني نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة زهور على جزيرة صغيرة أهداها لمحبوبته على أمل أن تقبل بالزواج به، قبل أن يتلقى صدمة قوية برفضه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنا شابا يدعى "تشو" أنفق كل مدخراته البالغة نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة على جزيرة صغيرة قاحلة قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين.



واضافت الصحيفة أن الأمر استغرق منه نحو عامين قبل أن يتنهي من إنشاء "جزيرة الحب" التي تضم الكثير من زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية.كما تحتوي على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

و قال "تشو" إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بالكلام، ولذلك أراد أن يعبر عن حبه بالأفعال.

وكانت صديقة تشو قد قررت إنهاء علاقتها مع حبييها عقب قرار الأخير بترك المدينة التي يقطنان فيها ليعود إلى قريته بغية العناية بوالديه

ورغم أن الصديقة عبرت عن تأثرها من "المبادرة الرومانسية" التي أقدم عليها تشو غير أنها رفضت بشكل بات العودة إليه، قائلة: "شكرا على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاة أفضل مني".

ورغم النهاية الحزينة، غير أن تلك الحديقة أصبحت مزارا للعشاق والسياح من مناطق مختلفة، وبعضهم عرض الزواج على صديقاتهم هناك.