تشييع جثمان الفنان الراحل مشاري البلام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شيع في الكويت، عصر اليوم، جثمان الفنان الراحل مشاري البلام، بعد وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجرت مراسم التشييع دون مشاركة أي فنان، بسبب إجراءات منع تفشي الوباء.

من جهتها، نفت عائلة الفنان الراحل صحة ما تم تداوله من مقاطع مصورة، تظهر تجمعات كبيرة قيل إنها لجنازة البلام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، خصوصاً أن المتوفى كان مصاباً بالوباء.

وأكدت العائلة أن الجنازة المذكورة تعود للفنان عبدالحسين عبدالرضا، وتم نشرها على أنها لمشاري البلام.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، نشرت مقطع فيديو لتجمع كبير، قالت إنه من جنازة مشاري البلام، قبل أن تخرج وتنفي ذلك.