أنثى فيل تقتل موظفاً في إسبانيا

قال مسؤول بحديقة "كابارسينو" في إسبانيا إن موظفا بحديقة الحيوانات لقي مصرعه بعد أن تلقى ضربة على رأسه من أنثى فيل واصطدم بقضبان الحظيرة.

وأوضح أن أنثى الفيل التي تزن حوالي 4000 كيلوغرام ضربت الرجل البالغ من العمر 44 عاما بخرطومها صباح الأربعاء الماضي في حديقة كابارسينو الطبيعية بالقرب من مدينة سانتاندير الشمالية.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجراحه بعد حوالي ثلاث ساعات. وفي ذلك الوقت كان الموظفون ينظفون حظائر الأفيال كجزء من واجباتهم اليومية، وكانت أنثى الفيل مع صغيرها في الحظيرة.

وقال خافيير لوبيز ماركانو وزير السياحة في حكومة كانتابريا الإقليمية التي تمتلك حديقة الحيوان "نحن نتحدث عن حيوانات لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، وكانت قوة الضربة هائلة، ولا يمكن لأحد أن ينجو منها".

وقالت الشرطة وحديقة الحيوانات إنهما فتحا تحقيقا، وهي الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ الحديقة الممتد لـ 31 عاما.