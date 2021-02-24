إيران تشنق جثة امرأة لإرضاء حماتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفيت امرأة إيرانية بنوبة قلبية، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، بعد إدانتها بقتل زوجها ، لكن السلطات قامت بشنق جثتها.

وكانت، زهرة إسماعيلي، تنتظر دورها في المشنقة، الأربعاء الماضي، لإدانتها بقتل زوجها، لكنها سقطت ميتة إثر نوبة قلبية بعد إجبارها على مشاهدة 16 رجلا يشنقون أمامها، وفقا لرسالة من محاميها، أوميد مرادي، نشرتها صحيفة" ذا تايمز" البريطانية

وقال مرادي: "شنقوا جسدها الميت، وركلت والدة الضحية، فاطمة عسل ماهي، المقعد من تحت قدميها حتى تتمكن من رؤية جثة زوجة ابنها على حبل المشنقة لبضع ثوان".

وأدينت زهرة الأم لطفلين، بقتل زوجها، علي رضا زماني، وهو مسؤول في وزارة المخابرات الإيرانية، لكن محاميها قال إنها أقدمت على قتله دفاعا عن نفسها وأطفالها وأنه كان يعاملهم بشكل عنيف.