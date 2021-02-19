ملك الدليفري في كوريا الجنوبية يتبرع بنصف ثروته للناس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتشغيل تطبيقات توصيل الطعام في كوريا الجنوبية "ووا براذرز كروبوريشن"، إنه سوف يتبرع بأكثر من نصف ثروته، والتي تقدر بأكثر من تريليون وون (905 ملايين دولار).



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن كيم بونج جين قال في رسالة على موقع التبرعات "جيفنج بليدج" الإلكتروني "اتعهد أنا وزوجتي بومي سول بأن نقدم أكثر من نصف ثروتنا للمجتمع خلال حياتنا".



يشار إلى أن "جيفنج بليدج"، التي أنشأها بيل وميليندا جيتس ووارن بافيت، هي حملة عالمية من جانب أغنى الأفراد والعائلات في العالم لتكريس غالبية ثرواتهم لرد الجميل.



ومن المتوقع أن تصل أصول كيم إلى أكثر من 1 تريليون وون عند اكتمال صفقة بقيمة 4 مليارات دولار لشركة دليفري هيرو الألمانية لشراء ووا براذرز - المشغلة لتطبيق التوصيل "بايدال مينجوك" أو (بايمين).



يذكر أن كيم هو أول مواطن كوري جنوبي ينضم إلى الحملة العالمية.



وقال كيم "نتصور كيفية حل مشكلة عدم المساواة في التعليم، ودعم الفنون والثقافة، وإنشاء منظمة يمكن أن تساعد المؤسسات الخيرية في القيام بعملها".