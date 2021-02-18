مليون دولار لمن يجيب على سؤال ملياردير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رصد قطب العقارات في لاس فيغاس الملياردير الأمريكي روبرت بيغلو مليون دولار لـ3 أشخاص يمكنهم الإجابة على سؤاله: «هل يوجد حياة بعد الموت؟».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أنبيغلو (76 عاماً) منح علماء النفس وأطباء الأعصاب مهلة حتى 1 أغسطس القادم لإرسال أفضل دليل على «بقاء الوعي بعد الموت الجسدي الدائم».

وستختار اللجنة ن الفائزين نوفمبر القادم، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف دولار، والثاني 300 ألف، والثالث 200 ألف. ويهتم بيغلو بهذا الأمر منذ وفاة زوجته ديان منى بيجلو في فبراير 2020، بمرض نخاع العظم وسرطان الدم، ويقول: «شخصيا مقتنع تماما بذلك.. وأريد إجابة علمية»

ويذكر أن رجل الأعمال الأمريكي البالغ من العمر 76 عامًا شغوف دائمًا بـالكائنات الفضائية والفضاء عامة وأسس مؤخرًا معهد بيغلو لدراسات الوعي للتحقيق في ما يكمن وراء الموت.