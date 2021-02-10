دراسة: متعافوا كورونا يحتاجون جرعة واحدة من "فايزر" و"مودرنا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراستان حديثتان إلى أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا لا يحتاجون لأكثر من جرعة واحدة من اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" أو الذي تنتجه شركة "مودرنا"، لأن كمية مضادات الأجسام، التي تتولد لديهم بفعل الجرعة الأولى، تتجاوز كثيراً تلك التي تتولد عند الذين لم يصابوا بالوباء وتناولوا جرعتين من اللقاح، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأجرى الدراسة الأولى فريق من الباحثين في جامعة "نيوشاتيل" السويسرية على مناعة أفراد الطواقم الصحية في 4 مستشفيات، بعضهم معافى من الفيروس، وآخرون لم يصابوا به أصلاً.

وأوضحت النتائج بعد حقن المتطوعين بأحد اللقاحين أن المتعافين من الإصابة سجلوا مستويات من مضادات الأجسام بعد الجرعة الأولى أعلى كثيراً من المجموعة الأخرى التي حصلت على الجرعتين ولم تصب بالوباء.

أما الدراسة الثانية فقد أشرف عليها عالم الفيروسات الشهير فلوريان كرامر مدير المعهد الطبي في مستشفى جبل سيناء بنيويورك، وأجريت على 109 أشخاص بين متعافين من الفيروس وغير مصابين به.

وكشفت بعد إعطاء الجرعة الأولى للمتعافين أن مضادات الأجسام التي تولدت لديهم تضاعف 20 مرة تلك التي تولدت عند غير المصابين بعد تناولهم الجرعة الثانية من اللقاح.