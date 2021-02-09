السجن لإسباني "مصاب بألفي ورم" بتهمة الاحتيال

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حُكم على إسباني لقّب بـ"الرجل المصاب بألفي ورم"، بعدما ادعى كذباً إصابته بمرض السرطان في مراحله النهائية، بالسجن عامين لإدانته بالحصول على تبرعات تفوق قيمتها 300 ألف دولار من آلاف الأشخاص بينهم مشاهير عبر "الاحتيال".

وكان باكو سانز (50 عاماً) يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2010 و2017، مدعياً أنه يعاني ما يقرب من ألفي ورم نتيجة لمتلازمة كاودن.

وكان يقول إن المدة المتبقية له من العمر لا تتعدى بضعة شهور، ويطلب الحصول على تبرعات عبر صفحته الإلكترونية ومن خلال الرسائل النصية وحتى خلال حفل خيري، وعلى الرغم من أنه كان يعاني هذه المتلازمة، إلا أن كل أورامه كانت حميدة ولا تشكل أي خطر على حياته.

ويقول ممثلو الادعاء إن حارس الأمن السابق جمع أقل بقليل من 265 ألف يورو (319 ألف دولار) قبل توقيفه في مارس 2017 بمنطقة شرق فالنسيا.

ومن بين الذين أرسلوا له المال المذيع التلفزيوني الشهير خورخي خافيير فاسكويز، ولاعب كرة القدم الإسباني ألفارو نيغريدو.

واتهم ممثلو الادعاء سانز بـ"استغلال مرضه" بهدف "الحصول على تمويل غير قانوني"، وقالوا إنه قدم المرض على أنه "أكثر خطورة مما هو عليه بالفعل، وادعى كذباً أنه لا يمكن إنقاذه، إلا إذا خضع لعلاج تجريبي في الولايات المتحدة".

وأشار المدعون إلى أنه سافر في الواقع إلى الولايات المتحدة، ولكن للمشاركة في تجربة سريرية مجانية، فيما كانت "كل التكاليف مغطاة" من الشركة القائمة عليها.