شاب أميركي يلقى مصرعه بسبب «مقلب» على «يوتيوب»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي شاب اميركي مصرعه إثر قيامه بإعداد مقلب لنشره على موقع يوتيوب .

وذكر موقع "إن بي سي نيوز"الإخباري أن الحادثو قع في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، حيث قام الشاب تيموثي ويلكس وصديقه بلعب مقلب على مجموعة من الأشخاص في ساحة انتظار السيارات لمحاكاة عملية سطو بالسكاكين، فلم يقدر الموجودون في الساحة المقلب فأخذ أحدهم سلاحا وأطلق النار على ويلكس.

وفي هذا الاطار، قال مطلق النار للشرطة إنه لا يعلم بأمر المقلب واعتقد أن حياته في خطر لذا سارع بإشهار سلاحه. فيما أخبر صديق ويلكس الضباط أن "المقلب" كان يتم تصويره كمقطع فيديو على موقع يوتيوب

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث ولم يتم توجيه أي تهم بعد للجاني.