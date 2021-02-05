مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي في روسيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض عريس روسي لاطلاق نار أدى الى مقتله على الفور وذلك عقب عقب انتهاء مراسيم الفرح

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن حفل الزفاف أقيم في نادٍ ريفي في قرية فلاسوفو في منطقة موسكو أوبلاست في روسيا. إلا أن شجارًا نشب خلاله أودى بحياة العريس، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد تعرضه لإطلاق رصاص عقب انتهاء حفل زفافه.

وكشف تقرير الشرطة، أن حفل الزفاف كان يسير بهدوء في ذلك اليوم، حتى وقع شجار عائلي فيه، ما أسفر عن مقتل العريس وشقيقه الأصغر.

لم تتخيل العروس البالغة من العمر 21 عاما ان يقتل زوجها في ذلك اليوم، فقد تعرضت لصدمة عصبية حادة بسبب رؤيتها للعراك الدامي الذي حدث بين زوجها و احد اقاربها مما تسبب في شجار عائلي نتج عنه وفاة الزوج .