صياد يعثر على لؤلؤة نادرة قيمتها أكثر من 340 ألف دولار أمريكي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر صياد تايلاندي في أحد شواطئ بلده على لؤلؤة «ميلو» البرتقالية النادرة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 340 ألف دولار أمريكي

وعثر الصياد هاتشاي نيومديشا، الذي كان يعمل في جمع الأصداف مع عائلته، على عوامة مهملة على الشاطئ فأخذها وشقيقه إلى المنزل، وعندما كان والدهما يعمل على تنظيفها اكتشف اللؤلؤة التي يبلغ وزنها 7.68 غرام داخل صدفة محار.

يتراوح لون لؤلؤة «ميلو» من اللون البرتقالي إلى البني، إلا أن اللون البرتقالي هو أغلى ثمنا، وعادة ما يتم العثور عليها في بحر الصين الجنوبي وبحر أندامان قبالة سواحل بورما.