«سامسونغ» تخفض سعر هاتفها القابل للطي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف موقع "إنغادجيت" التقني التخصصي أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أعلنت أنها خفضت سعر هاتفها القابل للطي "غلاكسي زد فليب" الذي يعمل بتقنية "الجيل الخامس" 250 دولارا بالنسبة للنسخة "Unlocked" القابلة للتشغيل في أي مكان بالعالم، ليصبح سعره 1200 دولار، كما يمكن شراؤه من موقع الشركة الرسمي.



وحسب الموقع، فقد أصبح سعر هاتف "غلاكسي زد فليب" أقل من نسخة "LTE" بـ100 دولار.



يذكر أن هاتف "غلاكسي زد فليب" يتميز بمعالج أكثر حداثة، وتنوي الشركة أن تلحق به معالج "سناب دراغون بلس 855" في عيد ميلاده الثاني. كما يعتبر بديلا لـ"غلاكسي فولد"، الذي طرحته الشركة في سبتمبر 2019، وواجه تأخيرات عديدة في طرحه للمستخدمين بسبب ظهور مشكلات في الشاشة.