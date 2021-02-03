"جاكيت لندن" يتسبب في سجن 4 اشخاص في السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة سعودية بالسجن 6 سنوات ومنع السفر 9 سنوات وفرض غرامة مالية على 4 مواطنين، أدينوا بجلب جاكيت وزنه 2800 غرام بواسطة شحنة بريدية إلى جدة.

وذكرت صحيفة ”عكاظ“ إن رجال الأمن تابعوا العصابة، وسر وزن الجاكيت، حتى تمكنت من القبض عليهم خلف أحد المطاعم، وتبين أن الجاكيت محشو بالمخدرات قبل جلبه من العاصمة البريطانية لندن.

وأثبت التقرير الكيميائي وجود مادة الماريغوانا في الجاكيت، فيما أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم



وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بجلب الماريغوانا بغرض الترويج ومعاقبته بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف ريال ، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة 5 سنوات من انقضاء محكوميته، وحكمت بإدانة متهمين آخرين بحيازة المخدرات وتعاطي الحشيش والمسكرات.