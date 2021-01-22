مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة بحادث سير خطير في مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر، حادثًا مروعًا، امس الخميس، راح ضحيته 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وإصابة اثنين.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا، يُفيد بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، بتصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارتين ملاكي شمال، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة اثنين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص، وفاة 7 أشخاص، بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وإصابة اثنين آخرين.