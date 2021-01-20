الخوف من كورونا يدفع رجلاً للعيش في المطار 3 أشهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبطت الشرطة الأميركية رجلاً يعيش في إحدى صالات مطار شيكاغو الدولي لثلاثة شهور دون أن يكشفه أحد، مبررا ذلك بخشيته من الإصابة بكورونا عند العودة للمنزل.

واعتقلت الشرطة الرجل 36 عاما بتهمة التعدي على منطقة محظورة في المطار، حسبما جاء في موقع "العربية".

ووصل الرجل على متن رحلة من لوس أنجلوس إلى مطار أوهير الدولي في 19 أكتوبر، وظلّ هناك حتى ظهر 16 الفائت، عندما اقترب منه موظفان تابعان لشركة "يونايتد إيرلاينز" للطيران، وطلبا منه بطاقة الهوية.

وأظهر سينغ بطاقة هوية خاصة بمدير عمليات المطار، الذي كان قد أبلغ عن ضياعها في 26 أكتوبر الماضي، إلا أن الموظفين استدعيا قوات الشرطة على الفور.

وكان الرجل يحصل على طعامه من ركاب آخرين كانوا يعطونه بعض الأغذية، لافتة إلى أن المتهم عثر على الهوية الضائعة عن طريق الصدفة، وبأنه كان خائفاً من العودة لمنزله بسبب كوفيد-19.

وفرضت المحكمة على سينغ دفع كفالة قدرها ألف دولار، إلى جانب إصدار منع من دخول المطار الذي أقام فيه 3 شهور.