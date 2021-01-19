العمل عن بعد : سوار ذكي يخبر مديرك عن حالتك النفسية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سيسمح سوار من السيليكون تم تصميمه مؤخرا لصاحب العمل بمتابعة حالتك النفسية خلال فترات العمل عن بعد، وفقاً لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويحتوي الجهاز الذي يتصل بتطبيق هاتف جوال وموقع إلكتروني على زرين، أحدهما أصفر والآخر أزرق. وتقوم فكرته على أن تضغط على الزر الأصفر إذا كنت تشعر بالسعادة وعلى الأزرق إذا كنت حزينا.

وتستهدف الفكرة الشركات التي ترغب في متابعة الحالة النفسية لموظفيها الذين يعملون من المنزل. ويتم تشجيع الموظفين على وضع السوار (ويمكنهم أن يرفضوا ذلك) والضغط على الزر الذي يعبر عن حالتهم النفسية على مدى أيام عمل الأسبوع.

ويمكن للمديرين عندئذ الاطلاع على قائمة البيانات على الإنترنت للوقوف على الحالة النفسية للموظفين ومدى قدرتهم على التكيف.

وفي ظل عدم قدرة المديرين على التواصل مع فرق عملهم بصورة مباشرة وجها لوجه، تأمل «مودبيم» في أن تسد هذه الفجوة.