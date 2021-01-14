وفاة الملياردير مالك مجموعة "تليغراف" الإعلامية البريطانية ديفيد باركلي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي رجل الأعمال البريطاني ديفيد باركلي، الذي بنى مع شقيقه التوأم إمبراطورية تضم صحيفة ”دايلي تلغراف“ المحافظة، عن 86 عاما إثر معاناة قصيرة مع المرض

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو صحفي سابق في ”دايلي تلغراف“، عبر تويتر، عن ”الاحترام“ و“التقدير“ لديفيد باركلي ”الذي أنقذ جريدة كبرى وأنشأ آلاف الوظائف في سائر أنحاء بريطانيا، وكان يؤمن بشغف باستقلال هذا البلد وبما كان في إمكانه فعله“.

ومع شقيقه التوأم فريديريك، أنشأ ديفيد باركلي إمبراطورية واسعة بدأت مع الفنادق وتوسعت لتشمل قطاع البيع بالتجزئة، ثم باتت تملك مجموعة ”تلغراف“ الإعلامية منذ 2004.

وفي آخر تصنيف لأثرى أثرياء بريطانيا العام الماضي، قدّرت صحيفة ”تايمز“ ثروة الشقيقين بسبعة مليارات جنيه إسترليني (9.57 مليار دولار).