كيم كاردشيان على وشك الطلاق من كاني ويست

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وزوجها المغني كاني ويست إن الطلاق "بات وشيكاً"، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن مصادر مقربة من كيم أكدت أنها تستعد للتقدم بطلب للطلاق من كاني.

وتأتي هذه الانباء بعد عام صعب على الزوجين، حيث تردد أنهما كانا يجريان مباحثات "أزمة"، بعدما اتهم كاني زوجته بأنها تحاول" احتجازه"، وقال إنه يريد الطلاق منها في سلسلة من التغريدات.

وكان كاني قد أعلن في يوليو الماضي أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت المصادر إن الزوجين يجريان حالياً مباحثات حول كيفية تقسيم ثرواتهما، عقب أن عاشا بصورة منفصلة معظم فترات العام الماضي.

وكانت كيم وكاني قد التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012.

وأعلنت كيم في يونيو 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في ديسمبر من العام نفسه.

وأنجبت كيم طفلتهما الأولى في يونيو 2013، وتزوجا في إيطاليا في مايو 2014.

وأنجبت كيم طفلهما الثاني (سنت) في ديسمبر 2015.

وبعد ذلك، قام الزوجان بالاستعانة بأم بديلة لحمل طفلتهما الثالثة شيكاغو، التي أنجبتها في يناير 2018. واستقبلا طفلاً آخر من أم بديلة عام 2019.



