الهند.. تقتل زوجها ثم تنشر جريمتها على "فيس بوك"

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدمت زوجة هندية على قتل زوجها طعناً ثم أقرت بجريمتها عبر نشرها منشوراً على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وذلك كما ذكرت صحيفة "انديا توداي".

وأضافت الصحيفة أن رينوكا "36 عاماً"، حاولت الإنتحار بعد قتل زوجها طعناً بمنزلهما في منطقة امتداد تشاتاربور بمدينة دلهي.

وأوضحت الشرطة الهندية أنها وجدت الشقة في حالة مروعة، إذ كانت مضرجة بالدماء على الجدران والأرضية.

وأفاد الجيران في تحقيقات الشرطة أنهم سمعوا صراخاً من داخل الشقة.

وعثرت الشرطة على جثة شيراج شارما، 37 عاماً، حيث كانت آثار طعنات كثيرة بادية على جسمه وملقى على الأرض بالمنزل الذي كانت جدرانه ملطخة أيضاً بالدماء.

ووجدت الشرطة الزوجة وهي فاقدة للوعي على مقربة منه، ثم جرى أخذها إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج.

وفتحت الشرطة قضية قتل ضد المرأة، ومن المرتقب أن يبدأ الاستماع إليها عقب تحسن حالتها الصحية من تبعات محاولة الانتحار الفاشلة.