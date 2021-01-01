بالصور.. دبي تستقبل العام الجديد بأجواء السعادة والتفاؤل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقبلت دبي السنة الجديدة 2021 بأجواء من السعادة والتفاؤل، وبالعديد من الاحتفالات التي تخللها فعاليات ترفيهية مختلفة، كعروض الألعاب النارية، وعروض الليزر، مع دخول الثواني الأولى من السنة.

وقد أقيم عدد من الحفلات الفنية لنخبة من الفنانين العرب والعالميين بهذه المناسبة، فضلاً عن الفعاليات المتنوعة والأنشطة المقامة ضمن الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوّق، لتؤكد دبي بذلك أنها من المدن القليلة القادرة على تنظيم الاحتفالات بالعام الجديد والفعاليات المباشرة ضمن إجراءات وتدابير احترازية محكمة تسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور والزوّار، وفي الوقت ذاته تجعلهم يستمتعون بالأجواء السعيدة مع استقبال العام الجديد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد ودع العام الماضي بتغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "عام 2020.. عام تحديات.. وإنجازات.. عام ظهرت فيه القيم الحقيقية لدولتنا.. عام أثبتنا فيه أننا الأقوى بتوحدنا.. بتسامحنا.. بعطائنا.. عام جمع أُسرنا.. جمع قلوبنا.. جمع كل فرق عملنا في مواجهة التحدي الكبير.. وأخذت فيه الإمارات علامة النجاح الكاملة".

وأضاف سموّه: "2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. أن السعادة مع الأسرة.. أن التفوق في العطاء.. أن الصحة قبل السياسة والاقتصاد.. أن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا للمجرة وأن تشطر الذرة.. أن الإمارات فوق كل شيء وكل أحد.. وأن فكرة الاتحاد أقوى من كل شيء ومن كل أحد".