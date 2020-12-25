مريض بكورونا يضرب مريضا آخر بأنبوبة أكسجين حتى الموت في كاليفورنيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اتُهم رجل، يبلغ من العمر 37 عاما، بالقتل باستخدم أنبوبة أكسجين لضرب مريض مصاب بكورونا حتى الموت في سريره بمستشفى في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

وشعر جيسي مارتينيز بالضيق عندما بدأ الرجل البالغ من العمر 82 عاما، الذي يشاركه الغرفة في المستشفى، الصلاة، وفقا لشرطة لوس أنجليس.

ثم ادُعي أن مارتينيز انتزع أنبوبة أكسجين وضرب المريض المسن.

وكان الرجلان، اللذان تقول الشرطة إنهما لا يعرفان بعضهما بعضا، يتلقيان العلاج من فيروس كورونا في غرفة تتسع لشخصين في مستشفى أنتيلوب فالي في لانكستر بجنوب كاليفورنيا.

وقال بيان لشرطة لوس أنجليس إن "المشتبه به انزعج عندما بدأ الضحية الصلاة. ثم ضرب الضحية بأنبوبة أكسجين".

وجاء في بيان الشرطة "ألقي القبض على المشتبه به، جيسي مارتينيز، وهو في الـ37 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل، ونشر جرائم كراهية وإساءة معاملة كبار السن".