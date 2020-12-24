أصالة ترد بمرارة على صورة لطليقها: "اللي بتعمله مو إنساني وعيب"

المصدر: مروة سليم - دبي

علقت الفنانة السورية أصالة نصري عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، على صورة جمعت طليقها المخرج المصري طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، بعد انتشار أنباء حول علاقتهما خلال الفترة الماضية بصحبة صديقتها نسرين الإمام زوجة المنتج تامر مرسي.

وكتبت أصالة عبر "إنستغرام:" "هاي أقسى صورة أنا مرقت عليّ منّ بداية قصتي لليوم، ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق، فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ".

وتابعت قائلة "الستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران، الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها، الصّورة مو عاديّة، ومو قادرة أتجاوزها؛ لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

واختتمت قائة "سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون، بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

لتصل نسبة مشاهدة المنشور حتى الآن إلى أكثر من 250 ألف مشاهدة بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف تعليق.

وحرص معظم أصحاب التعليقات في المنشور على دعم الفنانة السورية معنوياً.

من جانبها دعمت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، والدتها بنشر صورة جمعتها بعائلتها وطليق والدتها المخرج طارق العريان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، معلقة من خلال المنشور "في هذه الصورة قبل عامين كتبت عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري لأنك كنت كذلك، ولقد كسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك حقا عمودنا الفقري".

وتابعت: "عمودنا الفقري الحقيقي وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى أصالة، ولكن لأنك كنت عمودها الفقري اعتبرناك كذلك، حينما كسرتها كسرتنا، لأننا نستمد قوتنا منها، كلنا امتداد لكيانها ولا شيء بدونها".

وأضافت: "تركت جرحا كبيرا داخلنا، أطلب منك فقط أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح، دعتها تتقبل واقع الـ 14 عام التي أعطتها بسلام وبدون شرط".

من جانبها، دافعت عارضة الأزياء نيكول سعفان عن نفسها في احدى التعليقات عبر حسابها بموقع "انستغرام" قائلة "أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، لقد انفصلوا لأنه لم يكن سعيداً، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقاً مع طارق عندما كانوا متزوجين".

يشار إلى أن أصالة تحدثت عن تجربة طلاقها من طارق العريان، مؤكدة في لقاء تلفزيوني، أن هذه التجربة أرهقتها نفسيا ‏لدرجة أدت إلى لجوئها إلى العلاج النفسي.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان بنيكول سعفان، بعد انفصاله عن أصالة، على الرغم من نفى طارق العريان تلك الشائعات، وقال في تصريحات له، إنه فوجئ بخبر زفافه من نيكول سعفان وهو ما لم يحدث على الإطلاق، لافتا إلى أن هناك بالفعل قصة عاطفية في حياته لم تسفر عن زواج حتى الآن، ولكنه يرفض الحديث عنها.

يذكر أن أصالة نصري انفصلت عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج دام 14 عاماً.