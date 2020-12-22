إعدام صياد استمع لمحطة راديو في كوريا الشمالية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكر تقرير لإذاعة آسيا الحرة نقلاً عن مصادر في كوريا الشمالية أن رجلا صاحب قارب صيد كوري شمالي قد أُعدم علناً بسبب الاستماع إلى محطات إذاعية أجنبية محظورة أثناء وجوده في البحر.

والرجل، المعروف باسم تشوي، يقال إنه كان في الأربعينيات من عمره، وقُتل رمياً بالرصاص أمام 100 قبطان قارب ومدير تنفيذي لمصايد الأسماك.

وكوريا الشمالية لديها قواعد صارمة تحكم سلوك مواطنيها وتحظر عليهم الاستماع إلى معظم محطات الراديو الأجنبية.

مع ذلك، إلى أنه يمكن التقاط البث الدولي أثناء وجوده في المياه المفتوحة.

ويُعتقد أن تشوي، الذي قيل إنه يمتلك أسطولًا يضم أكثر من 50 قارب، قد تمت الوشاية به من قبل أحد أفراد طاقمه "بعد أن أصبح غير محبوب".

ونقل تقرير إذاعة آسيا الحرة عن مسؤول كوري شمالي قوله إنه اعترف للسلطات ووجهت إليه تهمة "التخريب ضد الحزب".