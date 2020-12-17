10 ملايين دولار لموظفة تشكو عدم مساواتها بالرجال

اضطرت شركة تكنولوجيا أمريكية لدفع 10 ملايين دولار تعويضا للموظفة السابقة فرنسواز بروغر، بعدما رفعت دعوى قضائية لعدم مساواتها بزملائها الرجال. و

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس، سعت الشركة لتسوية القضية مع بروغر كما قدمت مليوني دولار لجمعيات مدافعة عن النساء والأقليات، للتشجيع على بيئة عمل منصفة دون إقصاء. وكتبت بروغر على «تويتر»: «سأواصل العمل لتحقيق المساواة وتعزيز حضور النساء في كافة الإدارات».

وجاءت شكوى بروغر عقب تلقيها راتبا يقل بنسبة كبيرة عما يتقاضاه زملاؤها الرجال، علاوة على إقصائها عن القرارات المهمة بالشركة التي أنهت خدماتها بعد عامين من التوظيف لرفضها التمييز ضد النساء.