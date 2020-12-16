طالبة طب روسية تنتزع قلب والدتها وهي على قيد الحياة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدمت فتاة روسية تدرس الطب البشري على قتل والدتها بتمزيق قلبها وانتزاعه وهي على قيد الحياة.

وقتلت آنا ليكوفيتش، البالغة من العمر 21 عاما، والدتها براسكوفيا ليكوفيتش بتمزيق قلبها ورئتيها وأمعائها في مدينة كومرات بمولدوفا.

وقالت الشرطة، إن آنا طعنت والدتها بالسكين ثم مزقت قلبها وهي على قيد الحياة وبعدها ذهبت للحمام واغتسلت من الدماء وخرجت لملاقاة صديقها.

وعند سؤال الفتاة قبل خضوعها للمحاكمة من قبل أحد الصحفيين عن سبب الهجوم الوحشي على والدتها فنظرت إليه ضاحكة وردت: ”وداعا“.

وافادت وسائل محلية أن الأم كانت تعمل في ألمانيا وعادت منذ فترة قصيرة لمولدوفا بعد علمها بتعاطي ابنتها المخدرات، وكانت ترتب إجراءات علاج ابنتها من الإدمان ولكن آنا كانت غاضبة للغاية من هذا الشيء.