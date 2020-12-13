بالفيديو.. عائلة تربي تمساحاً بطول 7 أقدام في المنزل منذ 34 عاماً باليابان

المصدر: ترجمة مروة سليم

تعيش عائلة يابانية في مدينة كوري بهيروشيما، مع أحد التماسيح منذ ما يقرب من 4 عقود، فقد اشترى رب الأسرة "نوبوميتسو موراباياشى"، تمساحاً أليفاً من متجر للحيوانات بعد أن توسل إليه ابنه الصغير.

وتدالوت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو لحوار أجري مع صاحب التمساح المستأنس الذي يصل طوله إلى 7 أقدام، ويزن نحو 45 كيلوغراماً.

وقال "نوبوميتسو موراباياشى" "69 عاماً"، إنه لم يعتقد أبدا أن التسماح سيصبح جزء من العائلة، وسيظل معهم بعد 34 عاماً تقريباً.

وأضاف "موراباياشى" أن التمساح "الكيمان" يقضي معظم وقته يتجول بحرية في المنزل، ويستريح في حوض الاستحمام الخاص به.

وتابع قائلاً "إن كيمان سان عض ابنه ذات مرة، عندما كان طفلاً، لكنه لم يفعل ذلك منذ ذلك الحين"، مضيفاً "أنه كان من المحتمل أن يتخلى معظم الناس عن حيوانهم الأليفة إذا صدموا طفلهم، لكنه قرر منح التمساح فرصة أخرى، واليوم يثق في التمساح كثيراً لدرجة أنه يترك الأطفال حوله".

ويعمل "موراباياشى" سمسار عقارات، وقد منحه حيوانه الأليف الفريد ميزة في المنافسة، فبفضل "كيمان"،أصبح مشهوراً محلياً في مدينته، وظهر على قنوات التلفزيون المحلية ولديه تمساح على بطاقة عمله.