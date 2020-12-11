سعودي يعثر على كنز"عائم" بشاطئ "الوجه "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر مواطن سعودي على 15 كيلو من العنبر غالي الثمن خلال نزهة له على الشاطئ.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن المواطن محمود أبوسالم، لم يتخيل أن نزهته على شاطئ البحر جنوب الوجه، ستنتهي بالعثور على 15 كيلوغراما من «الذهب العائم».

وقال أبوسالم لـ«عكاظ»: «عثر ابني عبدالرحمن على عدة قطع عائمة تشبه الصخور إلا أنها أخف وزنا، وبألوان 3، الأسود والترابي والأحمر، وعلى الفور اتصلنا بالرحالة محمد الحضري الذي فحصها، مؤكدا أنها ليست صخرا بل عنبر».

واضاف «وبعرضها على تجار العنبر، أبدوا استعدادهم لشرائها، إذ يبلغ سعر الكيلو من الأسود 110 آلاف ريال، والترابي 145 ألفاً، والأحمر 170 ألفاً».