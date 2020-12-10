عُمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول

أعلنت الشرطة العمانية، الأربعاء، أن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام، وذلك وفق ما أعلنت عبر حسابها في «تويتر».

وقالت «تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا مئة وثلاث دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة عشرة أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة، ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة».وقالت سلطنة عمان الأسبوع الماضي إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتشمل الدول المعفاة من التأشيرة سبع دول عربية هي: الأردن ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا، ولبنان والمغرب.