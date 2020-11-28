سماء بنفسجية في السويد بسب "الطماطم"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فوجئ سكان بلدة سويدية، عندما رأوا السماء اتخذت لوناً بنفسجياً، وهو ما أثار فضولهم لمعرفة السبب وراء الأمر.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذا اللون في بلدة تريليبورج انبعث من إحدى مزارع الطماطم .

وأوضح المصدر أن هذا الأمر صار يتكرر ليلاً في البلدة الواقعة على الساحل الجنوبي للسويد.

ونجمت هذه الظاهرة بالأساس عن تركيب نظام طاقة اقتصادي في إحدى أكبر مزارع الطماطم بالبلاد، وهو نظام يحقق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وفي جيسلوف، وهي قرية تقع على بعد 10 دقائق شرقي بلدة تريليبورج، فإن اعتماد إنتاج الطماطم على نظام الطاقة الاقتصادي يؤدي إلى انبعاث ضوء أرجواني.

ويقول خبراء إن هذا الضوء مفيد للزراعة، كما أنه يساعد أيضاً على تمديد موسم إنتاج الطماطم. لكن عدداً من سكان بلدتي جيسلوف وتريليبورج قدموا شكاوى، معربين عن استيائهم، لأن الضوء ينبعث صوب بيوتهم.