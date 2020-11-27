مصرع زوجين مصريين ليلة زفافهما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي عروسان مصريان بعد ساعات من حفل زفافهما، أمس لخميس، بسبب صعق كهربائي، في ظاهرة تكررت كثيرا في مصرفي الفترة الاخيرة .

وفقا لموقع "اليوم السابع" المصرية، فإن العروسين توفيا صعقا بسبب "سلك غير معزول من مصابيح الإنارة الخاصة بالمرآة الموجودة داخل الحمام".

وأفادت أسرة الضحايا أن الوفاة كانت بسبب ماس كهربائي ، مستبعدين وجود شبهة جنائية في الحادثة.

وتكررت حوادث وفاة العرسان الجدد داخل الحمامات في مصر كثيرا خلال السنوات الماضية، لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى سوء الأعمال الإنشائية والتسليك الكهربائي في المنازل، حيث شهدت البلاد ٤ حوادث شبيهة أخرى على الأقل.