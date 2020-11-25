أطباء يحذرون من تناول 7 أطعمة على الريق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حدد خبراء التغذية والصحة مجموعة أطعمة لا يجب تناولها صباحا، وحذروا من تناول بعضها بسبب خطورته الصحية أو أعراضها الجانبية.

وجمعت مجلة "food" المتخصصة بالصحة آراء الخبراء حول هذا الموضوع، وأدرجت 7 أصناف من الأطعمة التي يحذر الأطباء من تناولها صباحا على معدة خاوية.

الأطعمة الحارة

أشارت المجلة إلى أن تناول الأطعمة الحارة صباحا، أو أنواع البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يسبب حدوث تفاعلات حمضية وتشنجات، لأنها مواد نفاذة بطبيعتها ويمكن أن تسبب عسر الهضم.

الأطعمة أو المشروبات السكرية

على الرغم من أن الغالبية من الناس لديهم انطباع بأنه من الصحي تناول كوب من عصير الفاكهة لبدء يومهم، إلا أن الخبراء حذروا من خطورة ذلك، لأنه قد يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس يكون خاملا بعد ساعات طويلة من الراحة.

ويمكن أن يتسبب السكر الموجود في الفاكهة في زيادة الحمل على الكبد أيضا، وكذلك السكر المعالج فهو يعتبر أسوأ بكثير، لذلك تجنب الحلويات على الإفطار أو العصائر الحلوة بشكل مفرط.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية ضارة بصحتنا بغض النظر عن وقت تناولها، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة حيث تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة مما يسبب مشاكل صحية مختلفة مثل الغثيان والغازات.

المشروبات الباردة

يشير الخبراء إلى أنه من الأفضل أن تبدأ اليوم بالماء الدافئ مع العسل، ومع ذلك يستسلم الكثير منا لإغراء شرب كوب من القهوة المثلجة بدلاً من ذلك.

قد يؤدي شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية وتجعل عملية الهضم بطيئة خلال اليوم بينما تساعد المشروبات الفاترة على بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد.

الحمضيات

قد يؤدي تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الألياف والفركتوز الموجودة في الفاكهة إلى إبطاء الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

الخضار غير المطهية

وجه الخبراء هذه النصيحة خصيصا لأولئك الذين يهتمون بالنظام الغذائي ويعتقدون أن السلطات رائعة في أي وقت من اليوم.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن الخضار النيئة أو السلطة مليئة بالألياف الخشنة التي قد تضع حمولة إضافية على المعدة الفارغة، ويمكن أن تسبب أيضًا انتفاخ البطن وألما في البطن عند تناولها صباحا.

القهوة

أغلبنا يبدا يومه بفنجان قهوة صباحي، وهي طريقة سهلة للتخلص من الشعور بالنعاس وتنبيه الجسم، لكن شرب القهوة على معدة فارغة.