عامل بيتزا يتسبب في إغلاق ولاية جنوب أستراليا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فرضت سلطات ولاية جنوب أستراليا حالة إغلاق بسبب كذب رجل مصاب بمرض كوفيد-19 بشأن صلته بمطعم للبيتزا.

وبدأ سريان الإغلاق الصارم على مستوى الولاية يوم الأربعاء، بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حالات انتقال للعدوى بين سكان الولاية منذ أبريل الماضي.

وكان من الممكن تجنب الإغلاق لو أن الرجل اعترف بحقيقة أنه عمل في المطعم، بحسب مسؤولين.

وقال الرجل إنه ذهب إلى المطعم لشراء البيتزا فقط.

ودفعت هذه المعلومة الخاطئة مسؤولي الصحة إلى افتراض أن الرجل أُصيب بالفيروس خلال فترة مخالطة قصيرة للغاية وأن الفيروس الذي أُصيب به من سلالة شديدة العدوى.