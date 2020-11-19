نيزك يسقط على شاب إندونيسي ويحوله إلى مليونير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحول إندونيسي يعمل في صناعة التوابيت إلى مليونير في لحظات، بعدما سقط على بيته نيزك يزيد وزنه عن 2 كغم، ويقدر ثمنه بنحو 1.8 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن وسائل إعلام أندونيسية، دأن جوشوا هوتاغالنج البالغ من العمر33 عاما، كان يصنع تابوتا خارج منزله في بلدة كولانج شمالي أندونيسيا عندما سقط الحجر واخترق سقف المنزل ليستقر داخل الغرفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحجر يزن 2.1 كغم ويقدّر عمره بحوالي 4.5 مليار سنة لافتة إلى أنه من النوع النادر جدا، وتبلغ قيمته نحو 1.4 مليون جنيه (1.8 مليون دولار).

وأضافت أن جوشوا، وهو أب لثلاثة أطفال حقق سعرا من الحجر يوازي دخله لحوالي 30 عاما.

وقال جوشوا: "عندما لمست الحجر كان لا يزال ساخنا وأدركت أنه سقط من الفضاء؛ لأنه من المستحيل أن يكون أي شخص قد رماه على منزلي".