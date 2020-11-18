سحب مطهر بيتادين «مغشوش» من أسواق مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب وإتلاف عبوات من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml"، بعد ثبوت أنها أدوية مغشوشة.

وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجاري".

وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة من جدول نشرته الهيئة.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وستتم متابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن، للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإتلافها.