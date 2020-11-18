"قتل طفلة هندية وسرقة كبدها لاستخدامه في "طقوس سحرية"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت طفلة هندية للاغتصاب قبل أن يجري قتلها وسرقة كبدها بغرض إقامة طقوس شعوذة لزوجين يرغبان بشدة في الإنجاب.

وذكر موقع "تايمز ناو نيوز" أن زوجين يقطنان في منطقة كانبور في ولاية أوتار براديش قد طلبا من رجلين أن يحضرا لهما كبد طفلة عمرها 7 أعوام مقابل مكافأة مادية.

ووفقا لتقرير الشرطة الهندية فإن الطفلة قد جرى قتلها في ليلة عيد "الديوالي" المقدس لدى الهندوس وذلك عقب اغتصابها، وقبل شق بطنها لاستخراج كبدها.

وأشارت الشرطة إلى أن الزوج الذي يعيش مع امرأته في قرية تدعى بهادراس قد دفع نقودا لابن شقيقه ورجل آخر لتنفيذ تلك المهمة.

ويعتقد الزوجان اللذين عقدا قرانهما في العام 1999 أن أكل كبد الفتاة سيساعد المرأة على الحمل والإنجاب، وفقا لطقوس شعوذة تدعى "تانترا".