طفل يدخل موسوعة غينيس بفضل هدية والده

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دخل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل هدية قدمها له والده.

دخل صاحب السنوات الـ6 ،أركام تالسانيا، الموسوعة كأصغر مبرمج في العالم، وذلك بعد ان تمكن من إتقان لغة برمجة بايثون.

وقال أركام: "والدي علمني ذلك، وقد بدأت في استخدام الجهاز اللوحي عندما كان عمري عامين، وفي الثالثة، اشتروا لي أدوات على أنظمة تشغيل iOS و Windows. علمت في وقت لاحق أن والدي يعمل في بايثون".

وقال والد الصبي بأن أركام كان مهتما بالألعاب في البداية، ولكن سرعان ما تحول اهتمامه إلى إنشائها، بحسب ما نقل موقع ndtv.

وتجدر الإشارة إلى أنه اجتاز اختبار شهادة Microsoft في مركز اختبار Pearson VUE.