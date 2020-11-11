مشهد من فيلم "تيتانيك" يودي بحياة عروسين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

غرق عروسان في نهر بالهند في حادث مأساوي خلال جلسة تصويرية.بحسب ما نقلته صحيفة "كاومودي".

أقام زوجان جلسة تصوير قبل الزفاف على نهر كافيري بالقرب من معبد تالاكادو في ولاية كارناتاكا، بحسب ما نقلته صحيفة "كاومودي".

وبحسب الشرطة المحلية، ورافقت أسرة العريس الذي بلغ 28 عاما وأسرة العروس التي بلغت 20 عامًا خلال رحلتهما التصويرية، وكان الزوجان على متن قارب صيد مع المصور عند وقوع الحادث. وقد خططا تكرار المشهد الشهير من فيلم "تيتانيك" مع كيت وينسلت وليوناردو ديكابريو.

وفقدت السيطرة على المجداف بسبب التدفق القوي للمياه بعد المطر، ما أدى إلى انقلاب القارب. وغرق الزوجان أمام أقاربهم، وتمكن المصور من النجاة.

واستعانت الشرطة بالصيادين ورجال الإطفاء لاستخراج جثث الزوجين. وجاري التحقيق في الحادث بالوقت الحالي.